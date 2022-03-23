ŞIRNAK'TA ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER SORYAZ BİTKİSİNİ 14 ÇEŞİT YEMEKTE KULLANDI

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK mutfağının yüz yıllardır değişmeyen tatlarından soryaz bitkisi, Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatı Bölümü öğrencileri tarafından yapılan 14 çeşit yemekte kullanıldı. Şimdiye kadar geleneksel olarak kavurma şeklinde yenilen soryaz, birçok yemeğe tat verdi.

Şırnak, Hakkari ve Batman'da yüz yıllardır mutfakların değişmez tadı olan ve doğada kendiliğinden yetişen soryaz bitkisi gastronomi öğrencilerinin elinde farklı yemeklere konu oldu. Bölgede daha çok kızartılarak veya salamura şeklinde saklanarak kış aylarında kullanılan soryaz, Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatı Bölümü öğrencilerince soryazlı pide, soryazlı pizza, soryazlı tavuk, patates yatağında soryazlı pirzola, soryazlı şekerpare, soryazlı balık gibi 14 çeşit yemekte kullanıldı. 3 yıl önce açılan ve 120 öğrencisi ile yüzde 100 doluluk oranı gösteren Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatı Bölümü öğrencileri, soryaz bitkisini tüm Türkiye'ye tanıtmak için böyle bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

'DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE İLK 10'A GİRECEK MUTFAĞA SAHİBİZ'

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatı Bölümü Öğretim Üyesi Aysen Ercan İştin, devlet üniversiteleri arasında ilk 10'a girebilecek bir mutfağa sahip olduklarını belirterek, şunları söyledi

Uygulama derslerimiz hazırlanırken tüm Türkiye'deki gastronomi ve mutfak sanatları alanında önemli üniversitelerde dikkate alınarak programımız yapıldı. Şırnak deyince imkanlar yok gibi algılar oluşuyor ama biz rektörümüzün desteği ile diğer üniversitelerden eksiksiz bir şekilde tamamlıyoruz. Şırnak'ın Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer almasından dolayı biyoçeşitliliği fazla. Dolayısıyla buraya özgü endemik bitkileri de var. Bu endemik bitkilerin aslında mutfakta kullanılmasıyla gastronomi alanında ürünler ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu anlamda çalışmalar da yaptık. Bundan 3 ay önce Mezopotamya Fuarı'nda Diyarbakır'da altın madalya aldık

'DİĞER BİTKİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM EDİYOR'

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi bölümü Öğretim Görevlisi Taner Nur da, uygulama mutfağında özellikle bölgeye ait yöresel lezzetleri yeniden ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu

Şu anda mutfağımızda uygulama esnasında bölgeye ait olan soryaz bitkisinin farklı versiyonlarda yemeklerini yapıyoruz. Mutfağımızı araştırma geliştirme mutfağı olarak kullandık. AR-GE mutfağı olarak kullanıyoruz. Bunun dışında diğer bitkiler ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bugün soryaz bitkisine ait 14 çeşit yemek sunumumuz oldu. Bunların birkaçı uluslararası mutfaklardan ürünler. Şıralı bir tatlı yapacağız soryazdan. Normalde Şırnak'ta yapılmayan bir lezzetti. Amacımız bölgenin endemik bitkilerini, soryaz gibi her yerde yetişen ve ekonomiye de ciddi katkısı olacak olan bitkileri ekonomiye katmak. Bölgenin kültürel mirasında olan soryaz gibi bir bitkiyi insanların tüketimine açmak. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu.