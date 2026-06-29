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Karşı şeride geçen otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Karşı şeride geçen otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Şırnak'ta karşı şeride geçen otomobil ile cipin çarpışması sonucu öğretmen Zafer Keleş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA KAMERADA

Şırnak'ta karşı şeride geçen otomobil ile cipin çarpıştığı, otomobil sürücüsü öğretmen Zafer Keleş'in hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Keleş'in kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak refüje çıktığı, ardından karşı şeride geçip karşı yönden gelen cip ile kafa kafaya çarpıştığı görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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