Şırnak'ta kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Şırnak'ta kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Şırnak'ta kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçenin Başverimli beldesinde çöp toplama alanında, bıçaklandıktan sonra yakılan ikisi engelli 5 çocuk annesi Sakine Kültür'ün cesedinin dün bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.B. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

Başverimli, Engelli, Sakine, Şırnak, Güncel, Haberler

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