Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 21 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 8 sentetik ecza, 1 gram kannabinoid, 7 bong, gümrük kaçağı 297 bin 900 paket sigara, 100 puro, 24 cep telefonu, 45 elektronik sigara, sahte çek ve 2 oyun konsolu ele geçirildi, 39 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum

Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum