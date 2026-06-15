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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheliye adli işlem uygulandı

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Şırnak'ta 8-14 Haziran'da düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 8-14 Haziran'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 19 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 12 bin 226 oyuncak, 61 bin 99 takı, 16 bin 904 güneş gözlüğü, 584 giysi, 40 elektronik sigara, 48 cep telefonu, 19 bin 988 paket sigara, 493 inşaat malzemesi, 286 kozmetik malzemesi ile 421 anahtar takımı, 20 bin 914 muhtelif malzeme ele geçirildi.

103 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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