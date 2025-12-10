Haberler

Gazi Mehmet İnce son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
25 Haziran 1994'te terör örgütü ile girilen çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş hastanede yaşamını yitirdi. Törenle son yolculuğuna uğurlanan İnce'nin naaşına ailesi ve yetkililer katıldı.

Vatani görevini yaptığı Şırnak'ta 25 Haziran 1994'te terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnce'nin naaşı Araban İlçesi kırsal Beydilli mahallesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, İnce'nin ailesi ve yakınları ile Kaymakam Özgür İşçimen, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutan yardımcıları Albay Olcay Turan, Albay Ahmet Oğlakçı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Metin Kızılkaya ve vatandaşlar katıldı.

