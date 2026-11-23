Şırnak'ta 16-22 Kasım'da yürütülen çalışmada aranan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Şırnak'ta JASAT ekiplerinin 16-22 Kasım'da arananların yakalanmasına yönelik çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 29'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 16-22 Kasım'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 29'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA