Şırnak haberleri... Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak haberleri... Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak haberleri... Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak gündem haberi... Şırnak'ta aynı beldede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Şırnak'ta aynı beldede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

A.R. yönetimindeki 73 D 1038 plakalı yolcu minibüsü, Görümlü beldesinde sonucu devrildi.

Kazada, 7 kişi yaralandı.

Aynı beldede, H.L yönetimindeki 73 SG 979 plakalı minibüsle plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İki kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title