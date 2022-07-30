Şırnak haberleri... Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı Şırnak gündem haberi... Şırnak'ta aynı beldede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Şırnak'ta aynı beldede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı. A.R. yönetimindeki 73 D 1038 plakalı yolcu minibüsü, Görümlü beldesinde sonucu devrildi. Kazada, 7 kişi yaralandı. Aynı beldede, H.L yönetimindeki 73 SG 979 plakalı minibüsle plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İki kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Ekrem Payan Şırnak Güncel Haberler

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