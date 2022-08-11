Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerin denetim yapması Sebze bahçesinde çalışan işçiler Bahçede yetişen sebzeler Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan'ın konuşması Çiftçi Mahmut Uçar'ın konuşması Toplanan sebzelerŞırnak'ta yüzde 75 fide...

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerin denetim yapması

Sebze bahçesinde çalışan işçiler

Bahçede yetişen sebzeler

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan'ın konuşması

Çiftçi Mahmut Uçar'ın konuşması

Toplanan sebzeler

Şırnak'ta yüzde 75 fide desteği çiftçilerin üretimine yansıdı

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan:

"Bir dekar alanda her hafta yaklaşık 1 ton bir ürün çiftçimize gelir anlamında destek sağlıyor. Saha gözlemlerinde olumlu sonuçlar aldıklarını görüyoruz"

Çiftçi Mahmut Uçar:

"Bu sene dönüm bazında domateste 7 ton, salatalıkta 12 ton, karpuzda 4 ton verim aldık."

ŞIRNAK(AA) – Tarım ve Orman Bakanlığınca, Sebze Üretim Alanlarının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında kent genelinde çiftçilere sağlanan yüzde 75 fide desteği, sebze bahçelerin üretimine olumlu yansıdı.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçen yıl 70 dekar, bu yıl ise 130 dekar alanda çiftçilere mevcut bahçelerine verilen fide desteği ile domates, biber, patlıcan ve salatalıktan oluşan ürünlerden elde edilen gelir üreticinin yüzünü güldürdü.

Silopi, Cizre ve İdil'de saha denetimleri yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin bahçelerindeki ürünlerindeki verim ve sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan, AA muhabirine, bakanlık tarafından yapılan hibe destekleri ile 5 yıl içerisinde bin 500 dekar alanda sebze üretimi hedeflediklerini söyledi.

Sebzecilikte küçük bir Çukurova inşa etmek istediklerini anlatan Altan, "Bakanlığımızın yetkilileri ile birlikte gerekli kontroller için sahadayız. Silopi, Cizre ve Şırnak merkezinin bir kısmı iklim açısından Adana ve Mersin'in bazı bölgeleriyle aynı iklim değerlerine sahip. Bizde orada oluyorsa niçin burada olmasın diye düşündük ve ilk olarak geçen sene kışlık alanında üreticilere sebze fidesi verdik. Çok başarılı olduk." dedi.

Bakanlık nezdinde projelerin karşılık bulduğunu ifade eden Altan, şöyle konuştu:

"Artan gübre ve fide maliyetleri ile sebze bahçelerini ekmeyen, vazgeçen çiftçilerimize verilen fide desteği ile tekrar üretim yapmalarını sağladık. Bir dekar alanda her hafta yaklaşık 1 ton bir ürün çiftçimize gelir anlamında destek sağlıyor. Saha gözlemlerinde olumlu sonuçlar aldıklarını görüyoruz. Kendine yetebilen bir Şırnak oluşturma düşüncesindeyiz. İlimizin tarımsal olarak katkı sağlayacak vatandaşlarımızın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne davet ediyoruz. İlimizde tarımsal olarak yapılacak çok projelerimiz var. Sebzeciliği artırmak için hem örtü altında hem de açık alanda projeler yürütüyoruz. Buna ihtiyacımız var"

Çiftçi Mahmut Uçar, açık alanda meyve ve sebze üretirken, 2 yıl öncesine kadar üretimi bırakma durumuna geldiğini, bakanlık desteğiyle tekrar üretime başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı fide de yüzde 75, damlama sisteminde yüzde 50 oranında destek sağladıklarını belirten Uçar, "Şırnak'ın meyve ve sebze ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Bu sene dönüm bazında domateste 7 ton, salatalıkta 12 ton, karpuzda 4 ton verim aldık. Biber ve patlıcan hala hasat süreci devam ediyor. Şırnak'ın meyve ve sebze ihtiyacını karşılama istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığın desteğinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.