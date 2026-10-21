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SİPER Ürün-1, Sinop Ateş Alanı'ndaki atışta hedefini tam isabetle vurdu

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SİPER Ürün-1, Sinop Ateş Alanı'ndaki atışta hedefini tam isabetle vurdu
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Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Sinop Ateş Alanı'nda gerçekleştirilen atış faaliyetinde, ROKETSAN tarafından geliştirilen SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi hedefini tam isabetle vurdu. Atışı Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı takip etti.

SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın takip ettiği atış faaliyetinde hedefini tam isabetle vurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca, SİPER Ürün-1 Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin Sinop Ateş Alanı'nda atış faaliyeti gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette, ROKETSAN tarafından geliştirilen SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi, hedefi tam isabetle vurdu. Atış faaliyetine ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde, SİPER'in hedefi tam isabetle vurması ve TSK komuta kademesinin sevinci yer aldı.

ROKETSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzun menzilli hava savunmamızın aşılmaz gücü SİPER'den tam isabet. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca gerçekleştirilen eğitim atışında, SİPER Ürün-1 Hava Savunma Sistemimiz hedefini başarıyla vurdu. Ülkemizin hava ve füze savunmasında kritik görev üstlenen sistemlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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