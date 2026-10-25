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Sinop'ta yaşlı hastaya şiddet iddiasında görevli hemşire serbest bırakıldı

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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki yaşlı kadının yakınları, görevli hemşireden şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hemşire, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Sinop'ta palyatif ünitesinde tedavi gören yaşlı kadına şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A'nın yakınları, hastanın ünitede görevli bir hemşireden şiddet gördüğünü iddia ederek görevli hakkında şikayetçi oldu.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hemşire E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan E.B. tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sinop Atatürk Devlet Hastanesi palyatif ünitesinde tedavi gören bir hastamızın yüzünde yaraların bulunduğunun bildirilmesi üzerine derhal adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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