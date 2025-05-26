Sinop'ta Yalnız Bulunan Ayı Yavrusuna Koruma

Sinop'ta Yalnız Bulunan Ayı Yavrusuna Koruma
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Sinop'ta bir köylü, doğada annesiz ve bitkin halde bulduğu ayı yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Yavru ayı, sağlık kontrolleri için rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan ayı yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

Türkeli ilçesi Satı köyünde yaşayan Erdoğan Filiz, hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık alanda yavru bir ayı gördü.

Bir süre yavru ayıyı izleyen Filiz, hayvanın annesinin olmadığını fark etti.

Bunun üzerine yavru ayıyı bulunduğu yerden alarak köy merkezine getiren Filiz, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce teslim alınan yavru ayı Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Burada veteriner hekimlerce kontrolden geçirilen yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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