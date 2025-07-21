Sinop'ta Sigara Yasağı Denetimleri: 62 İşletmeye Cezai İşlem

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Sinop'ta yapılan denetimlerde sigara yasağına uymayan 62 işletmeye cezai işlem uygulandı. Vali Mustafa Özarslan, 2025 yılı içerisinde yapılan denetimlerin sonuçlarını açıkladı ve toplumsal sağlığa duyarlılık gösteren işletmelere teşekkür etti.

Sinop'ta, yapılan denetimlerde sigara yasağına uymadıkları tespit edilen 62 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kentte 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen sigara yasağı denetimlerine ilişkin bilgiler verdi.

Paylaşımda, çapraz denetim ekiplerince yılın ilk 6 ayında kentte faaliyet gösteren 229 işletmenin denetlendiğini vurgulayan Özarslan, şu bilgileri verdi:

"Bu denetimler sonucunda Sinop'ta 62 iş yerine cezai işlem uygulandı. Kapalı alanlarda sigara içilmeyen, içirmeyen bütün işletmecilere toplum sağlığına gösterdikleri özen ve hassasiyetlerinden dolayı il valisi olarak çok teşekkür ediyorum. 4207 sayılı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kanunu kapsamında denetimlerimiz devam edecek."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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