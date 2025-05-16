Sinop'ta Sağlık Bakanlığından 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası

Sinop'ta Sağlık Bakanlığından 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası
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Sinop'ta, Sağlık Bakanlığının düzenlediği kampanya kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan, hedeflerinin en az 25 bin kişiye ulaşmak olduğunu belirtti. Uygulama, bireylerin sağlık geçmişi ve beslenme alışkanlıklarını da değerlendiriyor.

Sinop'ta, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Sinop Üniversitesi yerleşkesinde kurulan bilgilendirme stantında öğrenciler ve vatandaşların vücut kitle indeksi ölçüldü. Elde edilen veriler doğrultusunda değerleri fazla çıkan öğrenci ve vatandaşlar, sağlık personelleri tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.

Uygulamayı yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan, Sinop'ta en az 25 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen yeni sağlık uygulamasının önemine değinen Dr. Arslan, uygulamanın yalnızca ölçüm yapmakla sınırlı kalmadığını aynı zamanda bireylerin sağlık geçmişini, beslenme alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını da bütüncül bir şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Arslan, Sinop halkının sağlığına düşkün, bilinçli ve katılım konusunda örnek olduğunu belirterek, "Biz de bu kararlılıkla ilimizde belirlenen her noktada etkin bir ölçüm ve yönlendirme süreci sürdürüyoruz. Her bireyin sağlıklı bir gelecek için bu uygulamada yer almasını önemsiyor ve teşvik ediyoruz." dedi.

Sağlığın yalnızca hastalıkla mücadele etmek olmadığını hatırlatan Arslan, "Sinop'un her ferdini sağlığın merkezine alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Unutulmamalıdır ki sağlık, yalnızca hastalıkla mücadele değil, riskler ortaya çıkmadan koruyucu adımlar atabilmektir. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun öngörüsü ve Sağlık Bakanlığımızın kararlılığıyla, bugün sağlıklı bir toplumun temelleri daha güçlü atılmaktadır." diye konuştu.

Uygulamada emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür eden Arslan, Sinop halkını ölçüm noktalarına davet etti.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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