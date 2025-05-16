Sinop'ta Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri hızlıca müdahale etti.
Sinop'un Gerze ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Şenlik Caddesi'nde, O.T. idaresindeki 57 ABB 584 plakalı hafif ticari araç ile H.Ç. idaresindeki 57 ABY 941 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince, Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel