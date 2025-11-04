Sinop'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 51 Bin Dal Ele Geçirildi

Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen kaçak makaron operasyonunda bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde bir zanlıya ait adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreste yapılan aramada, kaçak 51 bin dal makaron ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.