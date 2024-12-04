Sinop'ta 'Gökbörü'nün Alpleri' Resim Sergisi Açıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde, "Gökbörü'nün Alpleri" resim sergisi açıldı.

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Bahattin Ceylan tarafından hazırlanan resim sergisi, Öğrenci Yaşam Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturuldu.

Doç. Dr. Ceylan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, davetlilere sergiye gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Sergide yer alan eserlerin her birinin ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Ceylan, daha sonra serginin süreciyle ilgili katılımcılara bilgi aktardı.

Serginin açılışına, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sayit Yusuf, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.