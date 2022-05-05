Sinop'ta denizle ormanın birleştiği tabiat parkı doğaseverlerin uğrak yeri olacak - Haberler

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Sinop'ta denizle ormanın birleştiği tabiat parkı doğaseverlerin uğrak yeri olacak

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta denizle ormanın birleştiği tabiat parkı doğaseverlerin uğrak yeri olacak

Sinop'ta denizle ormanın birleştiği Hamsilos Tabiat Parkı'na 8,5 milyon lira maliyetle bisiklet ve yaya yolu inşa ediliyor.

SİNOP (AA) - Sinop'ta denizle ormanın birleştiği Hamsilos Tabiat Parkı'na 8,5 milyon lira maliyetle bisiklet ve yaya yolu inşa ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, Hamsilos Tabiat Parkı'nın her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yaz aylarında şehirlerin gürültülü ortamlarından kaçan insanların ilk tercihleri arasında Hamsilos Tabiat Parkı'nın geldiğine işaret eden Çatalçam, "Ziyaretçi sayısının her yıl artmasından dolayı gelecek planlarımızı revize ettik. Yeni gelişim planlarını hayata geçirdik." dedi.

Çatalçam, tabiat parkına ilk etapta bisiklet ve yaya yolu yapılacağını belirterek, "Planlamaların ardından İl Özel İdaresi tarafından bisiklet ve yaya yolu projesi hayata geçirildi, çalışmalar devam ediyor. Sanırım temmuz ayı gibi tamamlanacak." diye konuştu.

İl Özel İdaresinin yanı sıra diğer ilgili kurumların da tabiat parkında bazı yeni projeler hayata geçirmeye hazırlandığını anlatan Çatalçam, şunları kaydetti:

"Hamsilos Koyu ile orada bulunan deniz feneri arasında yürüyüş yolu yapacağız. Bu yıl içinde projeye başlayacağız. Yine koy içinde ip halatlı köprü yapmayı planlıyoruz. Parkta yer alan büfe ve tuvalet binasını büyütmeyi düşünüyoruz. Akliman bölgesindeki balıkçı barınağı ile ilgili de bir projemiz var. Orayı düzenleyerek daha aktif hale getireceğiz."

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Çatalçam, Bisiklet, Tarım, Sinop, Güncel, Haberler

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