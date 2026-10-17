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Sinop Boyabat'ta ormanda kaybolan 71 yaşındaki kadın 3 gün sonra bulundu

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Sinop Boyabat'ta ormanda kaybolan 71 yaşındaki kadın 3 gün sonra bulundu
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Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 71 yaşındaki kadın, 3 gün sonra bulunarak Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren kadının sol kolunun omuz ve dirseğinde kırık olduğu, bu nedenle ameliyat edileceği belirtildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde gittiği ormanlık alanda kaybolan ve 3 gün sonra bulunan 71 yaşındaki Fadime Karagöz'ün tedavisi hastanede devam ediyor.

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi gören Karagöz, AA muhabirine, ormana kızılcık toplamaya gittiğini, dönüş yolunda taşa basıp düşünce geciktiğini söyledi.

Hava kararınca yolu bulamadığını belirten Karagöz, ormanda ne kadar kaldığını ve ekiplerin kendisine ulaştığı anı hatırlamadığını anlattı.

Fadime Karagöz'ün oğlu Ramazan Karagöz ise annesinin bulunması için yürütülen çalışmalara destek verenlere teşekkür ederek, annesinin sol kolunun omuz ve dirseğinde kırık olduğunu, bu nedenle ameliyat edileceğini kaydetti.

Kızı Ünzüle Karaoğlu da annesinin bulunmasına ve tedavisinde yardımcı olanlara teşekkür etti.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde yaşayan Fadime Karagöz 10 Ekim'de gittiği ormanlık alanda kaybolmuş, yürütülen arama çalışmaları sonucunda 13 Ekim'de bulunmuştu.

Karagöz, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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