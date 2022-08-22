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Singapur Üst Düzey Yetenekleri Ülkeye Çekmek İçin Yeni Girişimler Açıklayacak

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Singapur Üst Düzey Yetenekleri Ülkeye Çekmek İçin Yeni Girişimler Açıklayacak

SİNGAPUR, 22 Ağustos (Xinhua) -- Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, ülkesini bir inovasyon, girişimcilik ve büyüme merkezi haline getirmek amacıyla dünya çapında üst düzey yetenekleri Singapur'a çekmek ve ülkede tutmak için yakında yeni girişimler duyuracağını söyledi.

SİNGAPUR, 22 Ağustos (Xinhua) -- Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, ülkesini bir inovasyon, girişimcilik ve büyüme merkezi haline getirmek amacıyla dünya çapında üst düzey yetenekleri Singapur'a çekmek ve ülkede tutmak için yakında yeni girişimler duyuracağını söyledi. Lee, Pazar günü düzenlenen Singapur Ulusal Günü Mitingi'nde İngilizce yaptığı konuşmada, Singapur'da, başta teknoloji sektöründe olmak üzere üst seviye yetenekleri ülkeye çekme ve ülkede tutma amaçlı programların halihazırda mevcut olduğunu belirterek, "Ancak özellikle iyi bir potansiyele sahip sektörlerde daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var" diye konuştu. Lee, Singapur İşgücü Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile ilgili ekonomik kuruluşlarca açıklanacak yeni girişimlerin sadece dünyanın diğer yerlerinden üst düzey yeteneklerin Singapur'a çekilmesine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda bir şehir devleti olan Singapur'un kendi yeteneklerini de ülkede kalmaya özendirerek dinamik ve üstün bir ulus inşa etmeye katılmalarını sağlayacağını söyledi. Lee, Singapur'un kendi yeteneklerini geliştirirken üst seviye yeten ekleri de ülkeye çekerek dünya çapında bir yetenek havuzu haline gelmesi gerektiğini söyledi. Lee, "Yeteneklerin, bir ülkenin başarısında fark yarattığı bir çağda yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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