Singapur'da Tarihin En Büyük Gergedan Boynuzu Ele Geçirildi

SİNGAPUR, 18 Kasım (Xinhua) -- Singapur'daki Changi Havalimanı'nda 35,7 kilogram ağırlığında 20 adet gergedan boynuzu ele geçirildi. Bunun ülkede bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktarda gergedan boynuzu olduğu belirtildi.

Ulusal Parklar Kurulu ve hava kargo işleme şirketi SATS'ın salı günü yaptığı ortak açıklamada operasyon sırasında yaklaşık 150 kilogram ağırlığında kemik, diş ve pençe gibi diğer hayvan uzuvlarının da ele geçirildiği bildirildi.

Ulusal Parklar Kurulu'nun yürüttüğü araştırmalarda Laos'un Vientiane kentine gönderilmek üzere olan gergedan boynuzlarının Güney Afrika'dan yola çıktığı tespit edildi. Tür tespit çalışmaları sonucunda ele geçirilen 20 gergedan boynuzunun beyaz gergedanlara ait olduğu doğrulandı. Diğer hayvan parçalarına ilişkin tür tespit süreci ise devam ediyor.

Açıklamada yeniden piyasaya sürülmelerini önlemek ve gergedan boynuzu kaçakçılığının küresel tedarik zincirini bozmak amacıyla boynuzların imha edileceği kaydedildi.