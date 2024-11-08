Sinema ve müzik dünyasının ikonik sahnelerinde kullanılan dekor ve kostümler Londra'da satışa çıktı

Clint Eastwood'un "İyi, Kötü, Çirkin"de giydiği beyaz paltodan Russell Crowe'un "Gladyatör"de taktığı kaska ve Michael Jackson'ın Thriller'da giydiği kırmızı deri ceketin imzalı versiyonuna, sinema ve müzik dünyasına damgasını vurmuş yüzlerce kostüm ve dekor Londra'da alıcısını arıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan müzayede evi Propstore, dünya sinemasının ikonik sahnelerinde kullanılan kostüm ve dekorlar ile ünlü şarkıcıların klipleri, sahne şovları ve provalarda kullandığı yüzlerce eseri, 14 Kasım'da başlayıp 4 gün sürecek açık artırmalarla satışa çıkardı.

Yaklaşık 500 sinema ve televizyon yapımında kullanılmış 1800'ün üzerinde eseri ve hikayelerini AA muhabirine anlatan Propstore CEO'su Stephen Lane'e göre, müzayedede satışa çıkacak eserler arasında en dikkati çekeni, "Star Wars" filminde kullanılan asker (Stormtrooper) kaskı.

Bu kaskın 1977 yapımı "Star Wars: Yeni Bir Umut" filminde kullanılan 6 çöl askerinden (Sandtrooper) birine ait olduğunu kaydeden Lane, tahmini satış fiyatının 250 bin ile 500 bin sterlin (11 milyon ile 22 milyon lira) arasında olacağını söyledi.

Lane, çok sayıda sahtesi bulunan Sandtrooper kaskının orijinal olduğunu ise filmdeki yakın çekim sahnelerde yer alan detaylarla karşılaştırarak belgelediklerini ifade etti.

James Bond'un Kapalıçarşı çatısında giydiği takım elbise satışta

Yakın tarihin ikonik filmlerinden parçalar da müzayedede satışa çıkacak. Bunların arasında Williem Dafoe'nun 2002 yapımı "Örümcek Adam" filminde giydiği "Yeşil Cin (Goblin)" kostümü geliyor.

Defoe'nun imzasını taşıyan kostümün dışında "Çığlık" filmindeki maske ile korku filmi serisi "Çocuk Oyunu" için üretilen Chucky bebeklerinden biri de müzayedede satılacak.

Türk halkının yakından tanıdığı bir diğer kostüm ise James Bond'un Kapalıçarşı çatısında motor sürerken giydiği gri takım elbise. Bu elbisenin tahmini satış bedeli 20 ile 40 bin sterlin (880 bin ile 1,7 milyon lira) arasında belirlendi.

"Gladyatör" filminde köle olduktan sonra arenalarda dövüşmeye başlayan Romalı komutan Maximus'un (Russell Crowe), istemeye istemeye miğferini çıkararak İmparator Commodus'a (Joaquin Phoenix) kendisini gösterdiği anlar, sinema tarihinin en ikonik sahneleri arasında yer alıyor.

Ridley Scott'un 2000 yapımı filmindeki o sahnede kullanılan miğfer de Propstore müzayedesinde tahmini 100 ila 200 bin sterlin (Yaklaşık 4,5 milyon ile 9 milyon lira) arası satış bedeliyle açık artırmaya çıkacak.

Clint Eastwood'un paltosu 58 yıl sonra ortaya çıktı

Müzayedede alıcısıyla buluşacak bir diğer kostüm ise varlığından dahi haber olunmayan Clint Eastwood'un 1966 yapımı "İyi, Kötü, Çirkin" filminde giydiği palto.

Lane, bu kostümün bulunma hikayesini ise şu sözlerle anlattı:

"Bu kostümün var olduğu bile bilinmiyordu. Kayıp olduğu ve bir daha bulunamayacağı düşünülüyordu. Roma'daki bir kostüm dükkanında, kiralık kıyafetler arasında bulundu. Clint Eastwood'un karakteriyle özdeşleşmiş bir palto. Biliyorsunuz palto, Vahşi Batı filmlerinin önemli bir kostümüdür. Yaklaşık 60 bin ile 120 bin sterlin (2,6 milyon ile 5,2 milyon lira) arası tahmini satış bedeliyle açık artırmaya çıkacak. Paltonun içinde de yine Eastwood'un giydiği gömleği bulunuyor. Sergio Leone'nin bu eseri, tüm zamanların en iyi Vahşi Batı filmlerinden biridir. Oradan bir şeyin ortaya çıkması son derece heyecan verici. O film için kostümlerin üretildiği dükkanda bulundu. Bu yılın başında Roma'daki dükkanı ziyaret ettik ve film kataloglarında incelemeler yaptık. Referans fotoğraflar bulduk ve tamamen filmdeki paltoyla eşleştiğini ortaya çıkardık."

Propstore, yakın tarihin ünlü filmlerine ait eşyaları da satışa çıkarıyor. Bunların arasında Harry Potter film serisinde kullanılan asalar, Azkaban Tutsağı kitabının düzeltilmemiş versiyonu ile 3 filmde kullanılan Çapulcu Haritası bulunuyor.

Lane'e göre, dekor yapım sanatının en önemli eserlerinden olan harita, tahmini 20 bin ile 40 bin sterlin (880 bin ile 1,7 milyon lira) arası bir bedelle sahibini bulacak.

Tom Hardy'nin "Mad Max: Fury Road" (Çılgın Max: Öfkeli Yollar) filminde taktığı metal ağızlığın ise tahmini satış bedeli 15 bin ile 30 bin sterlin (Yaklaşık 660 bin ile 1,3 milyon lira) arasında.

Michael Jackson'ın ikonik Thriller ceketi satışa çıkıyor

Propstore müzayedesinde satışa çıkacak klip dekorları, kostümler ve şarkıcılara ait özel eşyaları ise Propstore Müzik Bölümü Müdürü Mark Hochman anlattı.

Bu bölümde satışa çıkacak eserlerin başında "Popun Kralı" Michael Jackson'a ait eşyalar bulunuyor. En dikkati çekenlerin başında ise ünlü Thriller klibi için hazırlanmış ancak provalarda giyilmiş ikonik kırmızı deri ceket yer alıyor.

İlk olarak Afrika'ya bağış için satılan ceketin üzerinde Jackson'ın imzası, içinde ise tasarımcı Deborah Nadoolman ile Thriller'ın yönetmeni John Landis'in imzaları bulunuyor.

Popun Kralı'na ait bir diğer ceket ise 18 ayar altın iplerle süslenmiş askeri tarzdaki ceket. Bu ceketi ise Jackson, Orta Doğu turnesinde giydi.

Jackson'ın kendi el yazısından "Beat It" şarkı sözleri 40 ila 80 bin sterlin (1,7 milyon lira ile 3,4 milyon lira), kırmızı deri ceket ise 150 ila 300 bin (Yaklaşık 6,5 milyon ile 13 milyon lira) sterlin arası tahmini bedelle satışa çıkacak.

Müzayedede yıllar sonra ilk kez ortaya çıkan Jimmy Hendrix'e ait 4 şarkının yer aldığı 1967 yapımı bir demo da satılacak. Alanların ilk kez duyacağı şarkılardan oluşan demo, 15 ila 30 bin sterlin (Yaklaşık 600 bin ile 1,3 milyon lira) arası tahmini bedelle alıcısını bulacak.

Yeniden bir araya gelen Oasis'e ait eşyalar yoğun ilgi görüyor

Hochman'a göre, dağıldıktan 15 yıl sonra tekrar bir araya gelerek gelecek yıl turneye çıkacağını duyuran Oasis grubuna ait eşyalar, özellikle internetten en çok teklif alan parçalar arasında yer alıyor.

Müzayedede grubun kurucularından Noel Gallagher'ın el yazısıyla "Wonderwall" şarkı sözleri ile Gallagher'a ait gitarlar yeni sahiplerine kavuşacak.

The Beatles grubu hayranları için de tarihi değere sahip eşyalar satışa çıkıyor. Bunların başında grubun ilk kayıtlarını yaparken kullandığı, ilk canlı performanslarında yer alan gitar amplifikatörü geliyor.

Grup üyesi John Lennon'a ait amplifikatör, The Beatles'a ait eşyaların satıldığı müzayedelere bu zamana kadar gelen en ilginç eşyalardan sayılırken diğer grup üyelerinin imzasını taşıyan albümler ve fotoğraflar da satışa çıkacak.