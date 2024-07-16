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IĞDIR'DA AĞITLAR YAKILDI

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Iğdır'da düzenlenen etkinliklerle Kerbela şehitleri anıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte mersiyeler okundu. Caferiler kan bağışında bulunurken, bazı gençler ise yasaklanmasına rağmen alınlarını hançerle çizdi. Anma törenleri Iğdır'ın farklı bölgelerinde de gerçekleştirildi.

IĞDIR'DA AĞITLAR YAKILDI

Kerbela şehitleri, Iğdır'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yapılan etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından mersiyeler okundu. Anma törenine katılan Caferiler, Kızılay'a kan bağışında bulundu, ayrıca Iğdır Devlet Hastanesi organ bağış standına giderek organlarını bağışladı. Caferilerin ileri gelenleri tarafından yasaklanmasına rağmen gruptaki bazı geçler alınlarını hançerle çizdi. Vatandaşlar, törene katılanlara yemek, su, meyve suyu ikram etti. Polsi ekipleri etkinlik nedeniyle geniş güvenlik tedbiri aldı, Zübeyde Hanım Bulvarı'na giden yollar trafiğe kapatıldı. Merkeze bağlı Hakmehmet köyü ile Aralık ve Tuzluca ilçelerinde de anma törenleri yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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