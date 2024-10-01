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Sinan Ateş Davasında 22 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Sinan Ateş Davasında 22 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi
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ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili yargı süreci, sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor. Duruşmada, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal, kendisine yönelik iddiaları reddederek savunma yaptı.

ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve yakınları, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, dün akşam duruşma bitiminde Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın duruşma bitiminde bazı gazetecilere eliyle silah işareti yaparak 'DHKP-C'liler sizinle görüşeceğiz' demesi nedeniyle jandarma tarafından tutanak tutularak dava dosyası içerisine konulduğunu belirtti. Duruşma, dün akşam savunma yapmayan sanıkların dinlenmesiyle devam etti. İddianamede, azmettirici Doğukan Çep'e otelde yer ayırttığı belirtilen tutuksuz sanık Alper Atay, ilk celselerde verdiği beyanların geçerli olduğunu, olay hakkında hiçbir şey bilmediğini söyleyerek beraatını talep etti.

'TOLGAHAN'LA İRTİBATIM OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR'

Eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal, tutukluluk süresince ne sanıklardan ne müştekilerden kendisine yönelik ekstra bir iddiayla muhatap olmadığını, dava dosyası içerisinde aleyhine yorumlanabilecek tek hususun Tolgahan Demirbaş'ın telefon imajı üzerinden yapılan incelemeyle ilgili düzenlenen rapor olduğunu dile getirdi. Aykal, Demirbaş'ın telefon numarası göndererek bilgi talebinde bulunduğunu ve kendisinin bir geri dönüş yapmadığının tespitinin bulunduğuna vurgu yaparak, "Raporda, Tolgahan Demirbaş'ın telefonunun notlar kısmında bir adres bilgisi oluşturuldu. Söz konusu adresin benim tarafımdan verilmiş olabileceğinin değerlendirildiğinden bahsedilmektedir. Öncelikle bu değerlendirme en hafif tabiriyle hatalıdır. Zira elinde bulunan imaj üzerinden incelemesini yapan bilirkişi de bir telefon irtibatının tespitine rastlayamamıştır" dedi.

Talep ve mahkeme heyetinin kabulü doğrultusunda kendisine ait HTS kayıtlarının dosyaya kazandırıldığını söyleyen Aykal, "Tolgahan Demirbaş ile herhangi bir irtibatımın olmadığı, hatta Tolgahan'la ilişkili herhangi bir kişiyle dahi irtibatım olmadığı ortaya çıkmıştır. Konuya ilişkin muhatap diğer kişinin beyanları da malumunuzdur. Bu somut deliller ışığında tarafıma yöneltilen bu iddiayı hiçbir suretle kabul etmiyorum. Bu değerlendirmenin gerçek dışı ve hatalı olduğu hususunu somut delillerle birlikte bir kez daha arz etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aykal, dava dosyasında kastı veya ihmali olan herkesin tespit edilmesi gerektiğini belirterek, "İddia makamının mütalaasında sunmuş olduğu hususlara ilişkin takdir yetkisi ve şayet şahsımla alakalı tefrik kararının kabulü yönünde bir kanaatiniz var ise artık güvenlik tedbiri olmanın çok ötesine geçmiş bu garip tutukluluk halinin sonlandırılmasını talep ediyorum. Zira iddia edildiği gibi tasarlayarak insan öldürmek gibi menfur bir hadisenin öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir yerinde dahlim ve etkim yoktur" diye konuştu.

Duruşma, avukat beyanlarıyla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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