Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

AA - Yusuf Batı - Güncel
 - Güncelleme:
Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Silvan ilçesinde Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Silvan ilçesinde Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Silvan Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda düzenlenen törende, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışı yapıldı.

Okul Müdürü Veli Yalçınkaya, fuarda öğrencilerin hazırladığı 12 projenin bulunduğunu belirterek, fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Yusuf Batı - Güncel

Bilim Fuarı, Hisarcık, Silvan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title