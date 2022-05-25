Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler

Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
AA - Yusuf Batı - Güncel
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Silvan ilçesinde Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Silvan ilçesinde Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Silvan Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda düzenlenen törende, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışı yapıldı.
Okul Müdürü Veli Yalçınkaya, fuarda öğrencilerin hazırladığı 12 projenin bulunduğunu belirterek, fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
AA / Yusuf Batı - Güncel