Sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ekrem Aksu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tekel Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişi ya da kişiler, sokakta Ekrem Aksu'ya tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aksu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı