Silvan'da öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi - Haberler

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Silvan'da öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi

AA - Yusuf Batı - Güncel
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Silvan'da öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi

Silvan ilçesinde Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.

Silvan ilçesinde Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.

Silvan MYO Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Esra Kuz koordinatörlüğünde hazırlanan "Geçmişten Geleceğe" adlı tiyatro oyunu, konferans salonunda sahnelendi.

Oyunu, öğretim görevlileri, personeller ve öğrenciler izledi.

AA / Yusuf Batı - Güncel

Dicle Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Çocuk Gelişimi, Tiyatro, Güncel, Haberler

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