Silvan'da öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi - Haberler

Silvan'da öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi
AA - Yusuf Batı - Güncel
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Silvan ilçesinde Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.
Silvan ilçesinde Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.
Silvan MYO Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Esra Kuz koordinatörlüğünde hazırlanan "Geçmişten Geleceğe" adlı tiyatro oyunu, konferans salonunda sahnelendi.
Oyunu, öğretim görevlileri, personeller ve öğrenciler izledi.
AA / Yusuf Batı - Güncel