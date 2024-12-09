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Silvan'da 8 Yataklı Palyatif Bakım Merkezi Hizmete Girdi

Silvan'da 8 Yataklı Palyatif Bakım Merkezi Hizmete Girdi
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Diyarbakır'ın Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde kurulan 8 yataklı Palyatif Bakım Merkezi, hastalara hizmet vermeye başladı. Merkezde dahiliye uzmanı, hemşireler ve yaşlı bakım teknikerleri görev alıyor.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 8 yataklı Palyatif Bakım Merkezi hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde, dahiliye uzmanı, 5 hemşire ve yaşlı bakım teknikerinin görev aldığı 8 yataklı ve tek kişilik odalardan oluşan Palyatif Bakım Merkezi hastalara hizmet vermeye başladı.

Hastalara, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ergani Devlet Hastanesi, Bismil Devlet Hastanesi ve Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde palyatif bakım merkezleri hizmet sunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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