Silopi'de Sıfır Atık Projesi konusunda vatandaşlar bilgilendirildi - Haberler

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Silopi'de Sıfır Atık Projesi konusunda vatandaşlar bilgilendirildi

AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Silopi'de Sıfır Atık Projesi konusunda vatandaşlar bilgilendirildi

Silopi ilçesinde öğrenciler Sıfır Atık Projesi konusunda vatandaşlara bilgi verdi.

Silopi ilçesinde öğrenciler Sıfır Atık Projesi konusunda vatandaşlara bilgi verdi.

Atatürk Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, Sanat Sokağında kurulan stantta, vatandaşları Sıfır Atık Projesi hakkında bilgilendirdi.

Okulda matematik öğretmeni ve proje koordinatörü Reyhan Vahapoğlu, proje konusunda öğrencilerin bilinçlendirildiğini, atıkları sınıflarda belirlenen atık kovaları attıklarını belirtti.

Vahapoğlu, kurulan stantta öğrencilerin vatandaşları da bilgilendirdiğini aktardı.

9. sınıf öğrencisi Melisa Avcı da amaçlarının ilçeyi daha temiz ve güzel hale getirmek olduğunu belirtti.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Haberler

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