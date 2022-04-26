Silopi'de ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı - Haberler

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Silopi'de ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı

AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Silopi'de ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Silopi ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Silopi ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.

"Ramazan Umut Olsun" sloganıyla ramazanda çalışmalarını sürdüren vakfın kadın kolları ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

İlçenin farklı mahallelerinde yardım komisyonu tarafından önceden tespit edilen ailelere, içerisinde muhtelif temel gıda ürünlerinin bulunduğu yardım kolileri teslim edildi.

Vakfın kadın gönüllülerince ilçede esnaftan toplanan zekat ve sadakalarla temin edilen yardımlar ailelerin evlerine ulaştırıldı.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

Ramazan, Umut, İHH, Güncel, Haberler

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