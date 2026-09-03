Silivri'deki gemi kazasında iki kaptan tutuklandı

(İSTANBUL) - Silivri'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Alsu gemisinin 1'inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3'üncü kaptanı Murat Evcimen tutuklandı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında öğle saatlerinde Silivri Adliyesi'ne getirilen 6 şüpheliden 1'inci kaptan Ahmet Erarslan ile 3'üncü kaptan Murat Evcimen tutuklama talebiyle, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğinee sevk edildi.

Hakimlik, Erarslan ve Evcimen'in tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA