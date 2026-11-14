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Silivri'de su birikintisine giren cip takla attı, sürücü hafif yaralandı

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Silivri'de su birikintisine giren cip takla attı, sürücü hafif yaralandı Haber Videosunu İzle
Silivri'de su birikintisine giren cip takla attı, sürücü hafif yaralandı
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Silivri'de D-100 Karayolu Çanta mevkisinde saat 17.30 sıralarında yağışla oluşan su birikintisine giren cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen cipin hafif yaralanan sürücüsü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ'de yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine giren cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki boş arazide durabilen cipin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Çanta mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 NEN 617 plakalı cip, yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine girdikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen cip, yol kenarındaki boş arazide durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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