Silivri'de Kuvvetli Rüzgar Tekne ve Yatları Zarara Uğrattı

Silivri'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve lodos, sahile demirli teknelerin ve yatların zarar görmesine yol açtı. Balıkçılar, teknelerini güçlükle kıyıya çıkardı.

Silivri'de kuvvetli rüzgar nedeniyle sahile demirli tekne ve yatlar zarar gördü. Balıkçılar teknelerini zarar görmemesi için güçlükle kıyıya çıkardı.

Meteoroloji'den yapılan fırtına uyarılarının ardından beklenen lodos gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Silivri Sahili'nde demirli tekne ve yatlardan bazıları dalgalar nedeniyle kıyıya çarparak zarar gördü. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar etkisini arttırırken bazı balıkçılar teknelerini olumsuz durumlara karşı güçlükle kıyıya çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
