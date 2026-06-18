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Bakan Gürlek: "Ülkemizi Ziyaret Eden Misafirlerimizin Güvenliğini Hedef Alan Hiçbir Girişime Müsamaha Gösterilmeyecek"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin’in Silifke ilçesinde bir kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturmada üç şüphelinin tutuklandığını, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Bakan, turizm bölgelerinde güvenlik ve huzurun öncelikleri olduğunu vurguladı.

ANKARA - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin yürütülen soruşturmada üç şüphelinin tutuklandığını, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olay ve turizm bölgelerindeki güvenlik uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin vazgeçilmez öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Gürlek, Silifke'de yaşanan olayın ardından adli sürecin derhal başlatıldığını kaydetti. Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında üç şüphelinin tutuklandığını, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Vatandaşların ve Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"MÜCADELEMİZ HUKUK DEVLETİ İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE KARARLIKLA SÜRECEK"

"Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile 'hanutçuluk' faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir."

Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.

Adalet Bakanlığı olarak; toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA
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