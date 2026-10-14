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Silifke'de kayıp avukat Remzi Meydan için arama çalışması başlatıldı

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Silifke'de kayıp avukat Remzi Meydan için arama çalışması başlatıldı
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Mersin'in Silifke ilçesinde öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan avukat Remzi Meydan (50) için arama çalışması başlatıldı. Meydan'ın aracını 11.00 sıralarında Mersin Köprüsü'ne park ettiği belirtildi; yakınları 112'ye ihbarda bulundu, bölgede arama sürüyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan avukat Remzi Meydan'ı (50) arama çalışmaları başlatıldı.

İlçede avukatlık yapan Remzi Meydan'dan haber alamayan yakınları 112'ye ihbarda bulundu. Meydan'ın aracını saat 11.00 sıralarında Mersin Köprüsü'ne park ettiği ve o saatten bu yana kendisine ulaşılamadığı belirtildi.

Avukat Remzi Meydan'dan haber alamayan eşi ve kızı köprü çevresine gelirken, 112 acil sağlık ve arama kurtarma ekipleri hazır bulundu. Meydan'ın bulunması için bölgede arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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