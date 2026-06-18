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Denizde şişe ve sopayla darp olayında 3 tutuklama

Denizde şişe ve sopayla darp olayında 3 tutuklama
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Mersin'in Silifke ilçesinde denizde yüzerken sopa ve cam şişeyle darp edilen Murat Acar'ı yaralayan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde denizde yüzerken Murat Acar'ı sopa ve cam şişeyle darbedip yaralayan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 16 Haziran'da öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Koyda denize giren Murat Acar ile Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Haciboncuk ve Oğulcan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada çevreden sopa ve cam şişe alan şüpheliler denize girerek Acar'ı darbetti. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, bazıları da müdahale ederek tarafları ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Murat Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler Sakar, Güven, Haciboncuk ve Oğulcan Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakar, Güven ve Haciboncuk tutuklandı, Oğulcan Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. Acar ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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