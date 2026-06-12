Haberler

Kıyıya bağlı 6 tekne, yangında kullanılamaz hale geldi

Kıyıya bağlı 6 tekne, yangında kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde kıyıya bağlı 6 tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde kıyıda bağlı 6 tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Narlıkuyu Mahallesi kıyısında bağlı bulunan teknelerden birinde dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yakınlardaki 5 tekneye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 6 tekne, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Bademci:

subhanallah ne yazık canım insanların ekmeği gidiyo böyle yangınlarda allah sabır versin bu insanlara ama biliyosun hep diyorum insan dikkatli olmalı yangın çok tehlikeli bir şey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Özkan:

vay be 6 tekne birden mi kalmış böyle yangın kontrol altına alınamıyo mu neden bu kadar çabuk yayılıyo bu işlerin denetimi kim yapıyo acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeste Vergili:

turizm bölgesi için kötü bir görüntü bu tür olaylar ülkenin imajına zarar veriyo teknecilik sektörü için de ciddi bir kayıp olmuş gibi görünüyo silifke turizmde önemli bir yer bundan sonra bu tür kontrolsüzlüklerin önüne geçilmesi lazım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı

Dün gece milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu

Ocaklar söndüren sistemi bitirmekte kararlı! 11 ilde daha düğmeye basıldı
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Araç sahiplerini sevindirecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı