Kıyıya bağlı 6 tekne, yangında kullanılamaz hale geldi
Mersin'in Silifke ilçesinde kıyıya bağlı 6 tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
MERSİN'in Silifke ilçesinde kıyıda bağlı 6 tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Narlıkuyu Mahallesi kıyısında bağlı bulunan teknelerden birinde dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yakınlardaki 5 tekneye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 6 tekne, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.