Şili'deki Orman Yangınlarında 122 Kişi Hayatını Kaybetti

VINA DEL MAR, 6 Şubat (Xinhua) -- Şili hükümetinden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta kesimindeki Valparaiso bölgesinde devam eden orman yangınlarında en az 122 kişi hayatını kaybetti. Cuma günü farklı noktalarda başlayan yangınlarda Valparaiso'da 11.000 hektarı aşkın bir alan küle dönerken, 3.000 ila 6.000 de ev farklı düzeylerde hasar aldı.