Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Şile'de Pot Deresi taştı, evler ve sokaklar su altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şile'de gece boyunca etkili olan kuvvetli yağışın ardından Kumbaba Mahallesi'nden geçen Pot Deresi taştı; bazı evler, tarım arazileri ve sokaklar su altında kaldı. Ekipler suyla dolan yolları trafiğe kapatırken bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.

Şile'de gece boyunca etkili olan kuvvetli yağışın ardından bazı evler ve sokaklar suyla doldu.

Dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyunca süren kuvvetli yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Kumbaba Mahallesi'nden geçen Pot Deresi'nin taşmasıyla bazı evleri, tarım arazilerini ve sokakları su bastı.

Ekipler, suyla dolan yollar ile buraya çıkan güzergahları trafiğe kapattı.

Bölgedeki ekiplerin başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan sular altında kalan yerler AA ekibince dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
Bu haber 77 sitede yayınlandı.
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor

Bir ilimizde daha petrol müjdesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulaşık makinesinden çıkan yangın evi yaktı! Mahkeme üretici firmayı 135 bin lira tazminata mahkum etti

Bulaşık makinesi evi yaktı! Mahkemeden firmaya tazminat kararı
Koronavirüse yakalandı, hayatı kabusa döndü! 5 yıldır yemek yiyemiyor

Koronavirüs geçirdi, 5 yıldır bitmeyen bir kabusu yaşıyor
IMDb'deki 200 filmde İngilizce yapımların başrollerinin yüzde 51,9'u mavi gözlü çıktı

200 filmin başrol oyuncularını incelediler! Ortak bir özellikleri var
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

Fransa'da yürek burkan görüntü!
Sanatçı Soner Olgun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenle anıldı

Soner Olgun son kez sahnedeydi! Usta sanatçıya duygusal veda
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi

Sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber
Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu