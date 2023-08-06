Silah Ruhsatı Almak İsteyenlere Zihin Eğitimi Şartı Getirilmeli

İstanbul- Esenyurt'ta silahlı bir grubun girdikleri tekel bayinde 2 kişiyi pervasızca öldürdüğü görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırırken bireysel silahlanma konusu yeniden tartışılmaya başlandı. NLP Uzmanı Zihin Eğitmeni Burak Dalgül, silahların değil, eğitimsizliğin tehlikeli olduğunu söyledi. Dalgül, silah ruhsatı almak isteyenlere zihin eğitimi şartı getirilmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizde yakın zamanda yaşanan silahlı saldırı olaylarına bakarsak; genel anlamda eğitimsiz ve zihni olarak yetersiz insanların bireysel silahlanma yoluyla ya da ruhsatsız silahlara kolay erişimlerinin sonucunda bu saldırıların yaşandığını görüyoruz. İnsanların en ufak bir öfke patlaması yaşadıklarında ilk sarıldıkları şeyin; kolaylıkla sahip oldukları bu silahlar olduğunu görüyoruz. Silah sahibi olacak bir insanın öncelikle bir zihin eğitimi alması gerekir" dedi.

Silah kullanımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dalgül, silahları tehlikeli yapan şeyin eğitimsiz insanların silahlanması ve silah kullanması olduğunu ifade etti.

Dalgül şunları kaydetti:

NEDEN HER GEÇEN GÜN SİLAH KULLANIMI ARTIYOR?

"İnsanoğlunun hayatta kalma mücadelesinde silahların büyük bir önemi var. Eğer antik çağlarda yaptığımız ilkel silahları hem avlanmak hem de hayatta kalmak için saldırı ve savunma maksatlı kullanmayı beceremeseydik bugün insanlık olarak ne hayatta kalabilirdik ne de bugünkü gibi bir medeniyet kurulabilirdi. Bugün toplumumuzda silahlar hakkında en çok kullanılan cümleler; 'Silahlar tehlikelidir, silahı şeytan doldurur' gibi düşünce yapıları. Ama duran bir silah, tehlikeli mi? Duran bir silah tehlikeli değildir. Silahları tehlikeli yapan şey; eğitimsiz bir insanın silahlanması ve silah kullanması.

"SİLAH KULLANANLAR ZİHNİ OLARAK YETERSİZ İNSANLAR"

Ülkemizde yakın zamanda yaşanan silahlı saldırı olaylarına bakarsak; genel anlamda eğitimsiz ve zihni olarak yetersiz insanların bireysel silahlanma yoluyla ya da ruhsatsız silahlara kolay erişimlerinin sonucunda bu saldırıların yaşandığını görüyoruz. Eğer kişinin herhangi bir hastane geçmişi yoksa sağlıklı görülerek bulundurma ruhsatını kolaylıkla alabiliyor. Bu insanların en ufak bir öfke patlaması yaşadıklarında ilk sarıldıkları şeyin; kolaylıkla sahip oldukları bu silahlar olduğunu görüyoruz.

KONTROLSÜZ İÇ GÜDÜLERE SİLAH EKLENİYOR

Eğitimsiz silah sahibi bir zihin içgüdüleriyle hareket eder ve öfke gibi güçlü bir duyguyu hissettiğinde etrafa o silahla zarar verir. Oysaki eğitimli bir zihin ise öfke gibi güçlü ve faydasız bir duygunun esiri değildir. Çünkü gerçek patron, duyguları değil; zihniyle neyi nasıl algılayıp akabinde ne şekilde hangi duyguları hissedeceğini belirleyen kendisidir.

ÖNCE ZİHİN EĞİTİMİ ALSINLAR

Silah sahibi olacak kişilerin öncelikle bir zihin eğitimi alması gerekir. Çünkü; zihnimiz, hayatımızın içerisinde var olan herhangi bir durumu nasıl algılayacağımızı belirleyen algılama aracımız. Böylece sadece eğitimli bir zihin, silah ruhsatı alabilme hakkı kazanır. Sonrasında da kişi hayatın içerisinde yaşadığı herhangi bir sorunda hiçbir zaman sarılacağı şeyin sahip olduğu silahı olmayacağını zaten bilir."