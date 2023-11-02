Sıla, Harbiye'de unutulmaz bir konser verdi

Pop müziğinin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda altıncı konserini vererek yaz maratonunu tamamladı. Konserde 'Kalksın Uyuyanlar' şarkısıyla başlayan Sıla, unutulmaz şarkılarıyla Harbiye'yi ayağa kaldırdı. Atatürk'ün sevdiği şarkılardan olan 'Kimseye Etmem Şikayet' şarkısıyla da duygusal anlar yaşandı.

Pop müziğinin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki altıncı konserleriyle yoğun yaz maratonunu tamamladı.

Kerki Solfej BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında sahneye çıkan sanatçı taşlarla süslü dikkat çeken kostümüyle mücevher gibi parladı. Konserine 'Kalksın Uyuyanlar' şarkısıyla başlayan Sıla, akşam boyunca unutulmaz şarkılarıyla Harbiye'yi ayağa kaldırdı.

'KİMSEYE ETMEM ŞİKAYET' ŞARKISIYLA DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Sevenlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Sıla; "Cumhuriyetimizin 100. yılını ne kadar güzel bir coşkuyla kutladık. Bugün de ikinci yüzyılın ilk günü. Kutlu olsun. Bu emaneti başımızın tacı olarak taşımak görevimizdir." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Repertuarına geceye özel olarak eklediği Atatürk'ün sevdiği şarkılardan 'Kimseye Etmem Şikayet' şarkısıyla Atamızı anan sanatçı dakikalarca alkışlandı. Sıla bu şarkının üç yaşındayken söylediği ilk şarkı olduğunu söyledi.