Siirt Üniversitesinde öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı - Haberler

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Siirt Üniversitesinde öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt Üniversitesinde öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı

Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) 3 bin 563 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) 3 bin 563 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Kezer Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Çalışmalarına değindiği üniversitenin hızla geliştiğini belirten Şındak, "2007 yılında kurulan üniversitemizin kuruluşunun 15. yılının mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar üniversitemiz, şehrimizin ve bölgemizin şartlarını dikkate almak suretiyle çalışmalarına yön vermiştir. Bir ayağı Siirt'te ve bölgede olan üniversitemiz, öbür ayağı ile ülkenin diğer bölgelerini ve dünyayı takip etmekten, onlarla birlikte çalışmaktan geri durmamıştır." dedi.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini, gerek duyulan her alanda teknoloji transferi yapıldığını dile getiren Şındak, şunları kaydetti:

"Çalışmalar neticesinde bina, derslik ve laboratuvarlarımızda üst seviyede öğretim gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimize verdiğimiz kaliteli öğretimin yanı sıra ihtisaslaşma projeleri kapsamında tarım ve hayvancılık alanında ihtisas üniversitesi olma misyonuna uygun olarak şehrimize, bölgemize ve ülkemize vizyon projeleri gerçekleştirdik. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, verim ve kalitenin artırılması temel önceliğimizdir."

Törende mezuniyet belgesi alan öğrenciler keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Nihat Şındak Siirt Güncel Haberler

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