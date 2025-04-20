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Siirt'te Yavru Ayı Doğaya Salındı, Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

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Siirt'te Jandarma tarafından yaralı bir Kızıl Şahin koruma altına alınırken, yalnız başına bulunan yavru ayı süt ile beslenerek doğaya salındı. Jandarma ekipleri, doğada yaralı halde bulunan hayvanlara müdahale etti.

Siirt'te yaralı kızıl şahin koruma altına alındı, yavru ayı doğaya bırakıldı

SİİRT - Siirt'te Jandarma tarafından bulunan yaralı Şahin koruma altına alınırken yavru ayıya süt verilip doğaya bırakıldı.

Eruh ilçesi Budamış köyünde doğada yalnız başına görülen yavru bir ayının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan incelemelerde, yavru ayının herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. İlk kontrollerin ardından süt ile beslenen yavru ayı, Jandarma ekiplerinin gözetiminde, bulunduğu bölgeye yakın ormanlık alanda doğal yaşamına uygun şekilde doğaya salındı. Öte yandan, Pervari ilçesi Ekindüzü bölgesinde Jandarma Komando Kışlası personeli tarafından kanadından yaralı halde bulunan bir Kızıl Şahin, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından koruma altına alındı. İlk müdahalesi yapılan şahin, tedavisinin devamı için Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ATAK - Güncel
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