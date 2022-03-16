Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama suları analiz edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama suları analiz edildi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama suları analiz edildi

Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama sularında analiz yapıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama sularında analiz yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği" kapsamında sulama amaçlı kullanılan suların analizine yönelik çalışma başlatıldı.

İl sınırları içerisinde 13 yer üstü su kaynağından aylık ve 1 yer altı su kaynağından 3 aylık dönemler şeklinde düzenli olarak numuneler alındı.

Analizlerde, ildeki suların tarımsal kirlilikten etkilenmediği ve temiz olduğu tespit edildi.

Analiz çalışmalarının aylık dönemler halinde yapılacağı bildirildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Tarım, Siirt, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title