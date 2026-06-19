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Siirt'te patoz sırasında kıvılcımların sıçradığı saman yüklü römorkta yangın

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde mercimek patozu sırasında makineden sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında, saman yüklü römorktaki yaklaşık 1,5 ton saman zarar gördü.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde mercimek patozu sırasında makineden sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında, saman yüklü römorkta bulunan yaklaşık 1 ton 500 kilogram saman zarar gördü.

Olay, Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, mercimek patozu sırasında makineden sıçrayan kıvılcım nedeniyle bir traktöre bağlı römorkta yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, römorktaki yaklaşık 1,5 ton saman zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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