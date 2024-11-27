Siirt'te Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Siirt'te meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.O.S, minibüsle çarpıştı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
M.O.S'nin kullandığı 56 ABE 554 plakalı motosiklet, Mehmetçik İlkokulu önünde K.E'nin yönetimindeki 27 EZ 012 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.