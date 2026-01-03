Siirt'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan işçi kurtarıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle güneş enerjisi santalinde (GES) mahsur kalan işçi kurtarıldı.

İlçenin Ulaştı köyü mevkisindeki bir GES'te çalışan Ogün Hazar (34), santralde temizlik ve kontrol yaptığı sırada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri ile İl Özel İdaresine ait iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu ulaştığı Hazar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bir süre iş makinesiyle taşındı.

Hazar, daha sonra sağlık ekiplerince kaldırıldığı Baykan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.