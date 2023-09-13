Siirt'te Çalınan Hayvanları Satmaya Çalışan Şahıs Tutuklandı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde çaldığı 7 büyükbaş hayvanı satmaya çalışırken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı.

Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi Karakaya köyünde E.S., Y.S. ve Ş.S. isimli vatandaşlar, 7 büyükbaş hayvanı otlatmak için araziye bıraktı. Hayvanlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı, olayı aydınlatması için jandarmanın dedektifleri JASAT ekiplerini görevlendirdi. JASAT'ın yaptığı araştırmalar neticesinde hayvanları çaldığı tespit edilen Y.S., çaldığı 7 büyükbaş hayvanı Kurtalan ilçesi Tütün köyü Aydıncık mezrasında satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Y.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİİRT