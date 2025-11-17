Haberler

Siirt'te Bayraktepe şehitleri için anma töreni düzenlendi

Siirt'te Bayraktepe şehitleri için anma töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt merkez Bayraktepe köyünde, 17 Kasım 1994 tarihinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen 11 kişi anıldı.

Siirt merkez Bayraktepe köyünde, 17 Kasım 1994 tarihinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen 11 kişi anıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, köy şehitliğinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu, şehitlerin aziz hatırasını daima yaşatacaklarını belirterek, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.???????

Tören, şehitlik ziyaretiyle sona erdi.???????

Törene İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Zafer Öker, Bayraktepe Köyü Muhtarı Ahmet Şehitoğlu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Siirt Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.