Siirt'te aşırı sıcaklık tatbikatında 23 afet grubuna eş zamanlı görev planlandı

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Siirt'te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında aşırı sıcaklıkların neden olabileceği afet ve acil durumlara yönelik "Aşırı Sıcaklık Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde paydaş kurumların yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen masa başı tatbikatında, aşırı sıcaklıklardan kaynaklı başta içme suyunda yaşanabilecek sorunlara, enerji nakil hatlarında meydana gelebilecek arızalara, salgın hastalıklara ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Senaryoda baraj gölüne serinlemek amacıyla giren iki vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması yürütülmesi, UMKE ve Siirt Belediyesi dalgıç ekiplerinin olay yerine sevk edilmesi ele alındı.

Tatbikatta 23 afet grubunun eş zamanlı görev alması planlandı.

Tatbikatta ayrıca afet sürecinde kurumlar arasında bilgi akışının sağlanması, il durum raporunun hazırlanması, lojistik ihtiyaçların karşılanması ve kamuoyuna doğrulanmış bilgilerin düzenli şekilde aktarılması konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA